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АНАЛІТИКА

Трамп про удари іранськими «Шахедами» по Україні: отримую звіти, але з Путіним не говорив

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював з російським диктатором Володимиром Путіним про купівлю Росією зброї в Ірану.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, трансляцію якого вів Fox News.

Спочатку у Трампа запитали, що говорив він Путіним про купівлю зброї в Ірану та Північної Кореї. На що той відповів, що конкретно про ці питання вони не говорили.

Потім Трамп заявив, що для нього всі питання є важливими, і загадав про дітей, які живуть в Росії.

"Багато дітей зараз живуть в Росії. Багато дітей зараз живуть в Росії. Це жахлива ситуація, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом", - сказав він, ймовірно маючи на увазі вивезених до РФ українських дітей.

Потім у Трампа запитали, чому він нічого не робить з тим, що Україна перебуває під атакою іранських дронів.

На це американський президент відповів, що отримує звіти про це.

"Я отримую звіти про це. І ми дивимося на звіти. Ви маєте рацію. Вони виробляють багато безпілотників. Іран виробляє багато безпілотників. І вони роблять дуже ефективні дрони. Дещо вони роблять дуже ефективно. Але Іран дуже високо в моєму списку того, за чим треба стежити. І як ви, напевно, знаєте, я нещодавно надіслав їм листа", - відповів Трамп.

За його словами, у листі до Ірану йшлось про те, що країні або "доведеться прийняти рішення так чи інакше".

"Або ми будемо говорити й вирішувати все шляхом переговорів, або з Іраном стануться дуже погані речі. І я не хочу, щоб це сталося. Дуже, дуже погані речі можуть статися в Ірані.", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Трамп заявив, що відправив листа верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.

"Є два варіанти: військовий шлях або угода", - попередив Трамп у листі.

Однак Хаменеї відкинув пропозицію США про переговори, назвавши її "обманом" і заявивши, що діалог з адміністрацією Трампа лише "затягне вузол санкцій і посилить тиск на Іран".

У Вашингтоні лідеру Ірану порадили поставити інтереси народу вище терору і піти на перемовини.

Цікаво і те, що за даними ЗМІ, адміністрація Трампа звернулась до Путіна з проханням бути посередником у спілкуванні з Іраном з таких питань, як ядерна програма.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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