Фінансові новини
- |
- 29.03.25
- |
- 00:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Зеленський: В Києві пройде зустріч прихильників контингенту
23:53 28.03.2025 |
Україна протягом тижня проведе зустріч представників генеральних штабів основних країн, які точно готові надати своїх військових для розгортання в Україні. Про це у п'ятницю, 28 березня, під час брифінгу за підсумками паризького саміту "коаліції охочих" повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми домовились терміново - на це даємо тиждень - провести зустріч в Україні у вузькому колі представників генштабів поки основних країн, які стовідсотково будуть готові до контингенту на території України (...) Ми запрошуємо вузьке коло. Франція, Великобританія та Україна точно будуть. Це такий трикутник у цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення", - сказав він.
Після цього, за його словами, планується зустрічі на рівні National Security Advisers (радників з національної безпеки. - Ред.) і "продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки".
"Сили стримування" під проводом Франції і Великобританії
Напередодні, за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна та Великобританія очолюють зусилля щодо розгортання в Україні "сил стримування" у разі припинення бойових дій з Росією.
Президент Франції наголосив, що цій місії не призначено бути миротворцями, розгорнутими на лінії фронту або будь-яким чином замінити українську армію. За його словами, місія матиме "характер стримування будь-якої потенційної російської агресії".
Також Макрон повідомив, що франко-британська делегація найближчим часом проведе переговори про те, де можна розгорнути такі сили, а також обговорить майбутній вигляд української армії. Президент Франції наголосив на важливості того, щоб у майбутньому Збройні сили України були сильними і добре оснащеними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський не підпише угоду про надра, якщо це загрожуватиме вступу України в ЄС
|Генсек ООН про пропозицію РФ: Україна має легітимний уряд
|У Путіна заявили, що можуть вийти з домовленості щодо перемир'я в енергетиці
|Ворог обстріляв об'єкти «Нафтогазу», пошкоджено газовидобувні потужності
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Трамп про удари іранськими «Шахедами» по Україні: отримую звіти, але з Путіним не говорив
|Зеленський: В Києві пройде зустріч прихильників контингенту
|Зеленський: Україна домовилася з партнерами щодо ліцензій на виробництво ППО
|Європа розширить доступ України до розвідданих - Зеленський
|Зеленський: Без моніторингу режим тиші не працюватиме
|Зеленський не підпише угоду про надра, якщо це загрожуватиме вступу України в ЄС
Бізнес
|Toyota відкладає будівництво свого заводу з виробництва акумуляторів у Японії
|Netflix впровадив підтримку HDR10+ - це новий стандарт якості для онлайн-кінотеатрів
|Кількість завантажень Signal різко зросла після витоку військових планів через груповий чат посадовців Трампа
|Qualcomm подає антимонопольну скаргу на ARM у США, ЄС та Кореї
|Google повністю перенесе розробку Android у закритий режим
|SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
|Китайський бренд Chery створить завод з виробництва електрокарів у Туреччині