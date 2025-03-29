Зеленський: В Києві пройде зустріч прихильників контингенту

Україна протягом тижня проведе зустріч представників генеральних штабів основних країн, які точно готові надати своїх військових для розгортання в Україні. Про це у п'ятницю, 28 березня, під час брифінгу за підсумками паризького саміту "коаліції охочих" повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовились терміново - на це даємо тиждень - провести зустріч в Україні у вузькому колі представників генштабів поки основних країн, які стовідсотково будуть готові до контингенту на території України (...) Ми запрошуємо вузьке коло. Франція, Великобританія та Україна точно будуть. Це такий трикутник у цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення", - сказав він.

Після цього, за його словами, планується зустрічі на рівні National Security Advisers (радників з національної безпеки. - Ред.) і "продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки".

"Сили стримування" під проводом Франції і Великобританії

Напередодні, за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна та Великобританія очолюють зусилля щодо розгортання в Україні "сил стримування" у разі припинення бойових дій з Росією.

Президент Франції наголосив, що цій місії не призначено бути миротворцями, розгорнутими на лінії фронту або будь-яким чином замінити українську армію. За його словами, місія матиме "характер стримування будь-якої потенційної російської агресії".

Також Макрон повідомив, що франко-британська делегація найближчим часом проведе переговори про те, де можна розгорнути такі сили, а також обговорить майбутній вигляд української армії. Президент Франції наголосив на важливості того, щоб у майбутньому Збройні сили України були сильними і добре оснащеними.