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АНАЛІТИКА

Європа розширить доступ України до розвідданих - Зеленський

 

Україна під час саміту "коаліції охочих" в Парижі домовилася про розширення доступу до розвідданих європейських країн, а також про доступ до деяких складів боєприпасів. Про це під час брифінгу у п'ятницю, 28 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми також домовилися з партнерами з деяких країн (...) про розширення доступу України до розвідданих, доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги. Ми домовились з деякими лідерами щодо нашого доступу до їхніх складів з боєприпасами", - зазначив він.

За його словами, на саміті також була досягнута домовленість про ліцензії на виробництво засобів протиповітряної оборони, а також про роботу над ліцензіями "для деяких видів артилерії". Окрім цього, були досягнуті домовленості про інвестиції у виробництво українських дронів та ракет, вказав він. Інших подробиць про ці домовленості Зеленський не навів.

У квітні відбудеться новий "Рамштайн"

Зеленський також повідомив, що під час паризького саміту було ухвалене рішення у квітні провести нове засідання Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн").

"Ми домовилися з усіма лідерами про кількість важливих оборонних пакетів, які будуть озвучені під час "Рамштайну". Це ще одна домовленість - що буде "Рамштайн" у квітні. За організацію будуть відповідати Великобританія та Німеччина", - сказав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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