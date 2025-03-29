Зеленський: Без моніторингу режим тиші не працюватиме

Режиму припинення вогню по енергооб'єктах та у Чорному морі неможливо буде дотримуватися без вирішення питання моніторингу. Про це під час брифінгу у п'ятницю, 28 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, питання того, хто здійснює моніторинг, є ключовим "з урахуванням нашого трагічного досвіду у минулому" щодо попередніх домовленостей з російською стороною про припинення вогню, які вона неодноразово зривала.

"З якого часу діє, хто верифікує, хто моніторить. Нам стало відомо, що американська сторона проведе консультації у себе, далі проведе консультації як з Саудівською Аравією, так і з Туреччиною щодо їхньої готовності проводити моніторинг. Я не знаю результатів всіх розмов, поки американські партнери нам про це не сказали, але вони це озвучили, і ми їм озвучили, що без моніторингу не працюватиме", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що дав доручення міністру оборони Рустему Умєрову передати США всі докази зриву Росією своїх зобов'язань щодо припинення вогню по українських енергооб'єктах. "Поки немає інших третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, для нас контактер - Сполучені Штати Америки", - додав він.

Зеленський про те, хто може здійснювати моніторинг часткового припинення вогню

Водночас Зеленський наголосив, що те, що російська і американська сторони обговорювали питання, що моніторинг дотримання режиму припинення вогню могла би здійснювати Саудівська Аравія, виглядало "трішки дивно". "При всій повазі до лідера Саудівської Аравії, (...) але вони не можуть моніторити всю енергетику у нас, бо засоби, розвідка, відповідні професійні люди в енергетиці - я думаю, що у них точно немає, принаймні в Україні немає", - сказав він.

Натомість він вказав, що йому "зрозуміла логіка", що моніторингом тиші у Чорному морі може зайнятися Туреччина. "Моніторити це (режим припинення вогню у Чорному морі. - Ред.) можуть США, можуть британці, можуть французи. Ще можуть країни Чорноморського узбережжя - і румуни, і болгари, це для нас абсолютно зрозуміло, тому що вони знають свій регіон і займалися коаліцією розмінування Чорного моря", - додав він.