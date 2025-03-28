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АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна передасть США докази порушення Росією мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі

 

Україна передасть США докази порушення Росією мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Найголовніше питання - моніторинг. Я сьогодні попросив міністра оборони України передати США всі докази зриву цих зобов'язань, які брали на себе США як гарантер і медіатор. Поки немає третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, для нас контактер - США», - сказав він під час брифінгу.
Зеленський наголошує, що потрібно вирішити питання моніторингу.

«Нам стало відомо, що США проведуть консультації як з Туреччиною, так і з Саудівською Аравією щодо їхньої готовності проводити моніnоринг. Я поки що не знаю результатів цих переговорів», - додав він.

Міноборони РФ протягом останніх днів заявляє про нібито українські удари по енергоінфраструктурі РФ. Генштаб ЗСУ це заперечує.

28 березня у Генштабі ЗСУ наголошують, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах - вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської армії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні мораторію на обстріл об'єктів енергетики. Тому, як заявив речник Кремля, Росія «залишає за собою право» теж не дотримуватись мораторію.

25 березня у Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергосистемі нібито діє протягом 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, але у «разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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