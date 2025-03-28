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Зеленський: Україна передасть США докази порушення Росією мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі
23:37 28.03.2025 |
Україна передасть США докази порушення Росією мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський.
«Найголовніше питання - моніторинг. Я сьогодні попросив міністра оборони України передати США всі докази зриву цих зобов'язань, які брали на себе США як гарантер і медіатор. Поки немає третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, для нас контактер - США», - сказав він під час брифінгу.
Зеленський наголошує, що потрібно вирішити питання моніторингу.
«Нам стало відомо, що США проведуть консультації як з Туреччиною, так і з Саудівською Аравією щодо їхньої готовності проводити моніnоринг. Я поки що не знаю результатів цих переговорів», - додав він.
Міноборони РФ протягом останніх днів заявляє про нібито українські удари по енергоінфраструктурі РФ. Генштаб ЗСУ це заперечує.
28 березня у Генштабі ЗСУ наголошують, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах - вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської армії.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні мораторію на обстріл об'єктів енергетики. Тому, як заявив речник Кремля, Росія «залишає за собою право» теж не дотримуватись мораторію.
25 березня у Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергосистемі нібито діє протягом 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, але у «разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання».
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