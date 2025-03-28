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Зеленський відреагував на заяву Путіна про вибори і «тимчасове управління» в Україні
23:34 28.03.2025 |
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про можливість "тимчасового управління" в Україні та легітимність української влади.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час брифінгу.
За словами Зеленського, реакція міжнародної спільноти на такі висловлювання була однозначною.
"Офіційно Білий дім вже відреагував на це, спростував це навіть як ідею, говорячи, що у нас легітимна влада і я законообраний президент, у нас обирає народ згідно з нашою Конституцією", - наголосив Зеленський.
Таку ж позицію, за його словами, висловили і європейські партнери, які не лише підтвердили легітимність української влади, а й наголосили, що "Путін є воєнним злочинцем".
Зеленський також зазначив, що заяви Путіна є черговою спробою відтягнути завершення війни.
"Питання не в тому, хто легітимний. Він постійно знаходить ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну", - пояснив президент.
На його думку, російський лідер боїться переговорів з Україною і особисто з ним.
"Він показує, що для нього Україна не є суб'єктом. Хоча я вважаю, що проблеми глибше, аргументів в перемовинах з українською стороною у нього немає. Він дійсно злочинець, напав на нас, його армія дійсно окупанти, знаходяться вони на нашій території незаконно. Все, що він робить, - відтягує будь-який процес перемовин і можливості кроків до закінчення війни. Тому ми говоримо, що тиску мало на нього.", - підсумував Зеленський.
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