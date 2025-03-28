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Міністри оборони ЄС наступного тижня обговорять 5 млрд євро на боєприпаси для України
23:22 28.03.2025 |
Питання про термінове надання Україні боєприпасів на суму 5 млрд євро буде предметно обговорене на неформальній зустрічі міністрів оборони держав ЄС у Варшаві 2-3 квітня.
Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив топдипломат однієї з держав Західної Європи.
"Щодо військової підтримки, ми очікуємо, що дискусія про 5-мільярдні потреби України буде обговорюватися на неформальній раді оборони наступного тижня. Ми сподіваємося, що зможемо досягти певної згоди в наступні дні", - заявив дипломат.
Співрозмовник "ЄвроПравди" уточнив, що неформальні засідання Ради ЄС не мають повноважень ухвалювати рішення, "але, безумовно, можуть дати подальші вказівки" щодо реалізації досягнутих домовленостей.
Також міністри оборони, за його словами, "обговорять модальності" плану Каллас з надання Україні військової допомоги на суму до 40 млрд євро.
Розмова про ініціативу Каллас продовжиться також на Раді ЄС у закордонних справах 14 квітня, зазначило джерело "Європейської правди".
"Досі важко сказати, коли ця ініціатива може бути доопрацьована і затверджена, і чи буде затверджена взагалі", - підкреслив дипломат.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про пропозицію створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро на основі добровільної участі, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини.
Як перший крок лідери країн-учасниць мають домовитися про виділення 5 млрд євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році, йдеться у пропозиції.
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