Рубіо вважає, що поки зарано для переговорів високого рівня між Росією і США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перед переговорами високого рівня між Росією і США потрібно досягнути прогресу на технічному рівні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на шляху до М'янми, його цитує Держдеп, передає "Європейська правда".

Рубіо відповідав на питання про можливість відійти від технічного рівня вбік переговорів високого рівня.

"Ну, я думаю, що на цьому етапі потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні, але подивимося. Ми проаналізуємо це", - сказав він.

За словами держсекретаря, він хоче поспілкуватися з командою переговірників, які брали участь в розмовах у Саудівській Аравії.

"Мені потрібно почути від них безпосередньо трохи більше про те, як все пройшло, а потім ми це представимо. Ми зустрінемося з командою і представимо це президенту, а потім вирішимо, якими будуть наші наступні кроки", - сказав Рубіо.

Він також заявив, що США будуть намагатися "досягти миру стільки, скільки буде потрібно".

"Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде досягнута за тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і від українців. Це також залежить від наших європейських партнерів, які мають санкції, які, я вважаю, мають бути враховані в будь-якій остаточній угоді", - заявив Рубіо.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких - послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.