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Рубіо вважає, що поки зарано для переговорів високого рівня між Росією і США
16:05 28.03.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перед переговорами високого рівня між Росією і США потрібно досягнути прогресу на технічному рівні.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на шляху до М'янми, його цитує Держдеп, передає "Європейська правда".
Рубіо відповідав на питання про можливість відійти від технічного рівня вбік переговорів високого рівня.
"Ну, я думаю, що на цьому етапі потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні, але подивимося. Ми проаналізуємо це", - сказав він.
За словами держсекретаря, він хоче поспілкуватися з командою переговірників, які брали участь в розмовах у Саудівській Аравії.
"Мені потрібно почути від них безпосередньо трохи більше про те, як все пройшло, а потім ми це представимо. Ми зустрінемося з командою і представимо це президенту, а потім вирішимо, якими будуть наші наступні кроки", - сказав Рубіо.
Він також заявив, що США будуть намагатися "досягти миру стільки, скільки буде потрібно".
"Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде досягнута за тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і від українців. Це також залежить від наших європейських партнерів, які мають санкції, які, я вважаю, мають бути враховані в будь-якій остаточній угоді", - заявив Рубіо.
За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких - послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.
В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.
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