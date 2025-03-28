Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо вважає, що поки зарано для переговорів високого рівня між Росією і США

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перед переговорами високого рівня між Росією і США потрібно досягнути прогресу на технічному рівні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на шляху до М'янми, його цитує Держдеп, передає "Європейська правда".

Рубіо відповідав на питання про можливість відійти від технічного рівня вбік переговорів високого рівня.

"Ну, я думаю, що на цьому етапі потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні, але подивимося. Ми проаналізуємо це", - сказав він.

За словами держсекретаря, він хоче поспілкуватися з командою переговірників, які брали участь в розмовах у Саудівській Аравії.

"Мені потрібно почути від них безпосередньо трохи більше про те, як все пройшло, а потім ми це представимо. Ми зустрінемося з командою і представимо це президенту, а потім вирішимо, якими будуть наші наступні кроки", - сказав Рубіо.

Він також заявив, що США будуть намагатися "досягти миру стільки, скільки буде потрібно".

"Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде досягнута за тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і від українців. Це також залежить від наших європейських партнерів, які мають санкції, які, я вважаю, мають бути враховані в будь-якій остаточній угоді", - заявив Рубіо.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких - послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес