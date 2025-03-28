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АНАЛІТИКА

Швеція виділить понад 7 млн євро на коаліції дронів і розмінування для України

 

Уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".

Про це йдеться у повідомленні шведського уряду, передає "Європейська правда".

Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (7,2 млн євро) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні.

Уряд Швеції неодноразово доручав Збройним силам Швеції надавати підтримку коаліціям сил і засобів в рамках Контактної групи з питань оборони України. Тепер Збройні сили отримають аналогічне завдання і нададуть 40 млн шведських крон (3,6 млн євро) на підтримку Коаліції з розмінування і стільки ж на підтримку Коаліції з використання безпілотників.

"Ця підтримка гарантує, що Україна зможе розвивати свою технологію безпілотників і спроможність розмінування. Це допоможе українській армії і українському суспільству", - сказав міністр оборони Пол Йонсон.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.
Ключові теги: Швеція
 

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