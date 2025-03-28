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АНАЛІТИКА

Через «правки Лозового» понад 20 великих справ НАБУ перебувають під загрозою закриття

15:48 28.03.2025 |

Політика

 

Через так звані "правки Лозового", що обмежують строк досудового розслідування 12 місяцями, понад два десятки справ Національного антикорупційного бюро зі збитками на 50 млрд грн перебувають під постійною загрозою закриття. Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю NV.

"Три справи, у яких особи вже відбували покарання, закриті Верховним судом через ці правки, і реанімувати їх неможливо. Ще близько 20 проваджень зі збитками понад 50 млрд під загрозою закриття - сторона захисту подає клопотання. Ми боремося в апеляціях, повертаємо справи до судів першої інстанції, але це забирає багато часу", - сказав він.

Закрити таку справу можуть на будь-якому етапі - від першої інстанції до касації, поки немає фінального рішення.

"Я не бачу аргументів за ці правки, коли говорять, що це захист від тиску правоохоронних органів на бізнес", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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