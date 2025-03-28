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Рубіо: не можу гарантувати, що мирна угода буде укладена через тиждень чи місяць, вона має враховувати санкції

 

Мирна угода з Україною та РФ має враховувати накладені санкції, при цьому часові рамки завершення переговорів та укладання мирної угоди наразі не визначені, заявляє державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми прагнутимемо досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які, я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди", - сказав Рубіо під час спілкування з журналістами на дорозі до Маямі , Флорида у п'ятницю.

Він також заявив, що про готовність до укладання цієї угоди буде відомо, "коли прийде час підписувати", якщо "буде опір з одного чи іншого боку", але "ми ще не на цьому етапі".

Держсекретар висловив переконання, що на поточному етапі "потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні".

"Я хочу посидіти та поговорити з нашою командою, коли вона повернеться з Саудівської Аравії, і краще зрозуміти, як пройшли ці переговори... До речі, ми ще двічі зустрічалися з українцями, тому ми хочемо отримати ту перспективу, з якою ми зустрічалися з ними в неділю і ще раз у вівторок, і з росіянами в понеділок. Тому мені потрібно почути від них трохи більше про те, як це пройшло, а потім ми представимо це президенту, а потім визначимося з подальшими кроками", - сказав Рубіо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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