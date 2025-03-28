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АНАЛІТИКА

EUobserver: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ, попри вимоги Путіна

 

Європейський Союз готує нові санкції проти Росії, попри умову російського президента Володимира Путіна дозволити Россельхозбанку повернутися до міжнародної платіжної системи SWIFT для досягнення тимчасового перемирʼя у війні з Україною. Про це пише EUobserver із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією джерела видання, робота над 17-м пакетом санкцій "розпочалася, але це дуже рання стадія". Інше джерело повідомило EUobserver: "Ми чекаємо на пропозицію від Єврокомісії".

Згідно із даними третього джерела, "зовнішньополітична служба ЄС і комісія працюють над цим ... пропозиції будуть представлені, ймовірно, на початку літа".

Водночас четверте джерело видання, коментуючи терміни представлення пропозицій щодо нового пакета санкцій, заявило: "На цей час це занадто спекулятивно. Ми повинні побачити, як розгортатимуться [мирні. - Ред.] переговори між США, Росією та Україною".

Російський президент Путін раніше заявив, що реалізує угоду щодо тимчасового перемирʼя лише в тому випадку, якщо ЄС дозволить Россельхозбанку повернутися до міжнародної платіжної системи SWIFT, що базується в Бельгії.

Інші російські банки, що займаються експортом сільськогосподарської продукції, також повинні отримати часткові послаблення, заявили у РФ.

Але президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що про це не може бути й мови.

Водночас видання пише, що блок може зіткнутися з труднощами під час запровадження 17-го пакета санкцій, якщо президент США Дональд Трамп і Путін дадуть вказівку своєму союзнику, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, накласти вето.

З тієї ж причини ЄС може бути складно скасувати чинні торговельні санкції, коли в липні настане час їхнього продовження на наступні шість місяців.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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