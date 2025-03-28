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EUobserver: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ, попри вимоги Путіна
11:51 28.03.2025 |
Європейський Союз готує нові санкції проти Росії, попри умову російського президента Володимира Путіна дозволити Россельхозбанку повернутися до міжнародної платіжної системи SWIFT для досягнення тимчасового перемирʼя у війні з Україною. Про це пише EUobserver із посиланням на поінформовані джерела.
За інформацією джерела видання, робота над 17-м пакетом санкцій "розпочалася, але це дуже рання стадія". Інше джерело повідомило EUobserver: "Ми чекаємо на пропозицію від Єврокомісії".
Згідно із даними третього джерела, "зовнішньополітична служба ЄС і комісія працюють над цим ... пропозиції будуть представлені, ймовірно, на початку літа".
Водночас четверте джерело видання, коментуючи терміни представлення пропозицій щодо нового пакета санкцій, заявило: "На цей час це занадто спекулятивно. Ми повинні побачити, як розгортатимуться [мирні. - Ред.] переговори між США, Росією та Україною".
Російський президент Путін раніше заявив, що реалізує угоду щодо тимчасового перемирʼя лише в тому випадку, якщо ЄС дозволить Россельхозбанку повернутися до міжнародної платіжної системи SWIFT, що базується в Бельгії.
Інші російські банки, що займаються експортом сільськогосподарської продукції, також повинні отримати часткові послаблення, заявили у РФ.
Але президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що про це не може бути й мови.
Водночас видання пише, що блок може зіткнутися з труднощами під час запровадження 17-го пакета санкцій, якщо президент США Дональд Трамп і Путін дадуть вказівку своєму союзнику, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, накласти вето.
З тієї ж причини ЄС може бути складно скасувати чинні торговельні санкції, коли в липні настане час їхнього продовження на наступні шість місяців.
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