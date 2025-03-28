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АНАЛІТИКА

Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми

23:56 27.03.2025 |

Політика, Україна

 

З низки прифронтових районів Донецької області у примусовому порядку планують евакуювати сім'ї з дітьми, наразі там проживає близько 500 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області затвердили початок евакуації у примусовий спосіб дітей з їх батьками або іншими законними представниками з сіл Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади. Всього у цих населених пунктах наразі проживає близько 500 дітей", - написав він у телеграм у четвер.

Філашкін наголосив, що почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти. "Тому маємо посилити зусилля на всіх рівнях для того, аби вберегти їх", - зазначив він.

Як повідомлялося, в середу було прийнято рішення про примусову евакуацію родин з дітьми у двох населених пунктах Донецькій області - в селі Веселе Комарської громади (1 дитина) та в селах Шахівської громади (ще 5 дітей).

Наразі примусова евакуація родин з дітьми відбувається з населених пунктів, розташованих за 10 км від лінії фронту. Але цю відстань планується збільшити до 15 км.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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