Зеленський: Україна проти присутності ОБСЄ замість військового контингенту – у них інший функціонал, РФ їх не боїться

Україна не хоче просто присутності ОБСЄ, оскільки це не гарантія безпеки, у них немає відповідного мандату, і росіяни їх не бояться, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наша позиція щодо ОБСЄ при всій повазі. А ми не хочемо просто присутності ОБСЄ. Це не є гарантяіми безпеки, у них є свій функціонал, але у них немає відповідного мандату. Просто немає, як у військового контингенту. І русскіє їх не бояться", - сказав Зеленський під час пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

Голова держави зауважив, що ОБСЄ вже були представлені на сході України після 2014 року. "У них (ОСБЄ - ІФ-У) не було мандату, вони навіть не могли допомогти нам з нашими хлопцями і дівчатами, які були там за ґратами на території тимчасово окупованої", - пояснив президент.

Він наголосив, що Україна говорить про гарантії безпеки, "а не просто про заморожений конфлікт, де на контактній лінії або на лінії фронту з'являються деякі люди, які забезпечують якийсь моніторинг".