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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Зеленський розповів, якою бачить участь США в «гарантіях безпеки» для України
23:43 27.03.2025 |
Україна ще не обговорювала зі США формат участі останніх у потенційному механізмі гарантування миру, але він може передбачати підтримку протиповітряної оборони.
Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, пише "Європейська правда".
За словами Зеленського, Україна підтримує участь США у потенційних "гарантіях безпеки" разом з Європою.
"Також від присутності США залежить і присутність європейських партнерів. Ми будемо мати більший контингент, якщо США будуть підтримувати", - сказав він, додавши, що не знає, якою може бути така присутність, бо відповідні дискусії ще не велись.
У цьому контексті він згадав обговорення з Дональдом Трампом про постачання Україні протиповітряної оборони, але для "гарантій безпеки" це має бути "не одноразове рішення, а постійна діюча система тотального, 100-відсоткового захисту українського неба", зокрема системи Patriot і NASAMS.
"Така, наприклад, присутність США дуже важлива. І я вважаю, що це також гарантія безпеки", - зазначив Зеленський.
Він також додав серед потенційних "гарантій безпеки" питання повітряного флоту, але Україна і США "ще не порушували" це питання.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ "коаліції рішучих" підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.
Макрон також висловив сподівання, що США у майбутньому нададуть підтримку розміщенню обмеженого військового контингенту в Україні.
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