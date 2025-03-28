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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів, якою бачить участь США в «гарантіях безпеки» для України

 

Україна ще не обговорювала зі США формат участі останніх у потенційному механізмі гарантування миру, але він може передбачати підтримку протиповітряної оборони.

Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, Україна підтримує участь США у потенційних "гарантіях безпеки" разом з Європою.

"Також від присутності США залежить і присутність європейських партнерів. Ми будемо мати більший контингент, якщо США будуть підтримувати", - сказав він, додавши, що не знає, якою може бути така присутність, бо відповідні дискусії ще не велись.

У цьому контексті він згадав обговорення з Дональдом Трампом про постачання Україні протиповітряної оборони, але для "гарантій безпеки" це має бути "не одноразове рішення, а постійна діюча система тотального, 100-відсоткового захисту українського неба", зокрема системи Patriot і NASAMS.

"Така, наприклад, присутність США дуже важлива. І я вважаю, що це також гарантія безпеки", - зазначив Зеленський.

Він також додав серед потенційних "гарантій безпеки" питання повітряного флоту, але Україна і США "ще не порушували" це питання.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ "коаліції рішучих" підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.

Макрон також висловив сподівання, що США у майбутньому нададуть підтримку розміщенню обмеженого військового контингенту в Україні.
Ключові теги: США
 

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