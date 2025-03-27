Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи і стосується всіх портів - МЗС

Перемир'я на воді не означає відновлення Чорноморської зернової ініціативи, як про це заявляли росіяни. Таку позицію на брифінгу озвучив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Суспільне.

"Таке не обговорювалося, ніхто ні про що подібне не домовлявся. Тому що, знову ж таки, ви знаєте, що вже достатньо тривалий час Україна сама забезпечує морський транзит", - заявив посадовець.

Тихий нагадав: завдяки тому, що Сили оборони змогли відігнати російський флот від українських комерційних шляхів, країна вже давно сама забезпечує судноплавство.

Напередодні представниця МЗС країни-агресора Марія Захарова заявила, що Москва та Вашингтон нібито зараз "обговорюють контури нової угоди у рамках поновлення чорноморської ініціативи".

Також речник українського відомства повідомив, що під час перемовин зі США в Саудівській Аравії була досягнута домовленість заборонити удари по цивільному судноплавству та усім портам, проте це не поширюється на військові кораблі Росії.

"Тобто переміщення російських військових кораблів за межі східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням цих домовленостей, буде розцінюватись як порушення зобов'язань забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі і як загроза національній безпеці України. У такому разі Україна буде мати повне право на свій захист", - пояснив посадовець.