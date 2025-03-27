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АНАЛІТИКА

Зеленський: Європу на переговорах мають представляти Франція та Британія

 

Участь Європи на переговорах щодо припинення російської війни проти України безальтернативна, вважає президент Володимир Зеленський - про це він сказав на пресконференції 27 березня.

«Ми не розглядаємо альтернатив. Це наша чітка позиція. Європа дуже велика, і вона повинна мати чітке представництво за цим столом перемовин. Усі партнери в Європі, домовились, що Європу будуть представляти Франція і Британія», - заявив він.

За словами Зеленського, ці країни мають представлені лідерами - президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент додав, що Київ хоче донести цей сигнал і до інших партнерів, зокрема, Сполучених Штатів.

Президент Франції Емманюель Макрон 27 березня зібрав у Парижі лідерів 27 країн на саміті, щоб обговорити гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема можливе розміщення на її території сил «коаліції охочих».

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі заявив, що потрібно розробити план з гарантіями безпеки для України. Зокрема, він закликав дати відповіді на конкретні питання щодо потенційного іноземного контингенту в Україні: які країни будуть задіяні, де саме розміщуватимуться ці сили, якою буде їхня структура.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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