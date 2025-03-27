Зеленський: умови щодо угоди з США про корисні копалини постійно змінюються

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки не збирається їхати в США, оскільки немає такого питання на порядку денному, окрім того, умови щодо угоди про корисні копалини постійно змінюються.

"Поки що в Вашингтон не збираюся їхати, тому що немає такого питання на порядку денному. Друге, ми маємо дуже багато цих договорів про корисні капали. І тому я хотів би до цього ставитись не теоретично, а практично: коли буде кінцева версія від США того чи іншого договору, чергового, тому що постійно змінюються умови", - сказав Зеленський під час пресконференції у Парижі після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

За його словами, зараз команди України та США працюють над цим питанням, оскільки "Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну, а повна угода потребує детального вивчення". Окрім того, такі серйозні угоди ратифікуються в парламенті, але перед цим необхідно, щоб над ними працювали юристи.

"Тобто спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою, в кінці кінців домовились про рамкову угоду", - пояснив президент.

Він зазначив, що "поки дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався".

"Але я не хотів би, щоб було відчуття у США, що Україна проти в цілому. Ми показували постійно наші позитивні сигнали, ми за співробітництво зі США, ми не хочемо давати жодних сигналів, щоб спонукати США зупиняти українську допомогу або зупиняти обмін розвідданими. Для нас важливо все це зберегти і тому ми конструктивно діємо щоденно", - наголосив Зеленський.