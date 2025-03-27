Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: найближчим часом Київ запропонує партнерам «базову ідею» щодо контингенту
18:04 27.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість країн, готових надавати Україні гарантії безпеки, збільшується, найближчим часом Київ запропонує партнерам «базову ідею» щодо контингенту.
«Контингент. Є багато пропозицій від лідерів - їх стало більше. Те, що збільшується кількість країн - хтось в небі , хтось ППО, хтось на землі, на морі (готові) надавати Україні гарантії безпеки - це хороша новина. Щодо дій цього контингенту, що він може поки що багато запитань - мало відповідей. Зустріч буде. Франко-британська. Я думаю, що дехто ще може долучитися», - сказав він під час пресконференції після зустрічі європейських лідерів щодо підтримки України.
За його словами, ці країни долучаться для того, щоб «подивитися на той базис, який приготувала Україна - як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний склад контингенту - почати цей діалог більш предметно».
«Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, що це буде найближчі сім-десять днів з тієї зустрічі, яку анонсував Макрон. Ми запропонуємо базову ідею», - додав Зеленський.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив,що найближчим часом французько-британська військова делегація приїде до України. За його словами, делегація під керівництвом начальників штабів ЗС обох країн має визначити формат Збройних сил України в усіх сферах - сухопутних, повітряних і морських, включаючи кількість військовослужбовців, необхідне обладнання та структуру.
27 березня у Парижі зібралися лідерів 27 країн на саміті, щоб обговорити гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема можливе розміщення на її території сил «коаліції охочих».
Напередодні саміту Макрон заявив, що нині настав «вирішальний етап» припинення війни РФ, однак Москва не демонструє справжнього прагнення до миру, продовжуючи щоденні удари по Україні й намагаючись висувати нові умови до вже погоджених домовленостей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія очолить наступне засідання «Рамштайн» у квітні
|ЗМІ: у Франції допускають розгортання миротворців вздовж лінії Дніпра або західніше
|Рада передчасно закрила засідання через суперечки у залі
|ЄС не збирається послаблювати санкції проти РФ і підключати її банки до SWIFT — Euractiv
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Зеленський: умови щодо угоди з США про корисні копалини постійно змінюються
|Прем'єр Британії: «сили гарантування» в Україні потребуватимуть участі США
|Зеленський: найближчим часом Київ запропонує партнерам «базову ідею» щодо контингенту
|СБУ і «вантаж 200». Як зміг виїхати з України головний фігурант справи про корупцію в Києві
|Союзники України підготують ідеї щодо моніторингу перемир'я – Макрон
|Зеленський: Стабілізація на фронті – це надійна основа для дипломатії
Бізнес
|У Каліфорнії тепер більше зарядних станцій для електромобілів, ніж заправних станцій
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»