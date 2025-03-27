Зеленський: найближчим часом Київ запропонує партнерам «базову ідею» щодо контингенту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість країн, готових надавати Україні гарантії безпеки, збільшується, найближчим часом Київ запропонує партнерам «базову ідею» щодо контингенту.

«Контингент. Є багато пропозицій від лідерів - їх стало більше. Те, що збільшується кількість країн - хтось в небі , хтось ППО, хтось на землі, на морі (готові) надавати Україні гарантії безпеки - це хороша новина. Щодо дій цього контингенту, що він може поки що багато запитань - мало відповідей. Зустріч буде. Франко-британська. Я думаю, що дехто ще може долучитися», - сказав він під час пресконференції після зустрічі європейських лідерів щодо підтримки України.

За його словами, ці країни долучаться для того, щоб «подивитися на той базис, який приготувала Україна - як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний склад контингенту - почати цей діалог більш предметно».

«Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, що це буде найближчі сім-десять днів з тієї зустрічі, яку анонсував Макрон. Ми запропонуємо базову ідею», - додав Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив,що найближчим часом французько-британська військова делегація приїде до України. За його словами, делегація під керівництвом начальників штабів ЗС обох країн має визначити формат Збройних сил України в усіх сферах - сухопутних, повітряних і морських, включаючи кількість військовослужбовців, необхідне обладнання та структуру.

27 березня у Парижі зібралися лідерів 27 країн на саміті, щоб обговорити гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема можливе розміщення на її території сил «коаліції охочих».

Напередодні саміту Макрон заявив, що нині настав «вирішальний етап» припинення війни РФ, однак Москва не демонструє справжнього прагнення до миру, продовжуючи щоденні удари по Україні й намагаючись висувати нові умови до вже погоджених домовленостей.