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АНАЛІТИКА

Зеленський: Стабілізація на фронті – це надійна основа для дипломатії

17:05 27.03.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський відзначає важливість стабілізації ситуації на фронті для подальших дипломатичних кроків з припинення війни.

"Ситуація на лінії фронту все ще дуже складна. Стабілізація на фронті - це надійна основа для дипломатії", - сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів у Франції щодо підтримки України.

Він відзначив, що РФ готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області, затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні та беззмістовні дискусії, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше української території.

"Отже, наша робота - всіх нас - це оборона в найширшому розумінні цього слова. Тобто продовження військової допомоги, але, окрім того, ми потребуємо інвестицій, більше спільних проєктів, більше спільного виробництва, більше локалізації, усього, що спрямоване на масштабування та розвиток нашого оборонного виробництва - від снарядів до безпілотників і ракет. Європі потрібно все можливе для власного захисту", - сказав президент України.

Він відзначив, що зараз на столі є пропозиції США, зокрема щодо повного й безумовного припинення вогню, і Україна погодились на них. "Але, звісно, Росія відмовилася й висунула купу абсурдних умов, яких ніхто не просив", - відзначив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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