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АНАЛІТИКА

Союзники України підготують ідеї щодо моніторингу перемир'я – Макрон

 

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ країн-союзниць Києва підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Макрон сказав на брифінгу після саміту "коаліції рішучих" в Парижі в четвер, його цитує Le Figaro.

Він зазначив, що між українцями та американцями обговорюються ідеї припинення вогню, але умови його втілення та моніторингу залишаються незрозумілими.

"Чи слід надати відповідальність ОБСЄ? Чи слід надати Організації Об'єднаних Націй мандат миротворчих сил для моніторингу лінії фронту? Чи повинна існувати спеціальна система моніторингу? Щоб вирішити ці питання, міністри закордонних справ різних країн-союзників Києва отримали мандат висунути конкретну пропозицію щодо моніторингу припинення вогню протягом наступних трьох тижнів", - сказав Макрон.

Він також зазначив, що наразі немає одностайності щодо відправки міжнародних сил під проводом Європи, повідомляє The Guardian. Але, додав Макрон, в цьому нема потреби. За його словами, існує ширша згода щодо того, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України мають базуватися на трьох стовпах:

* сильна українська армія. Спільна франко-британська місія має відправитися до Києва для вивчення потреб українського війська і того, що можна зробити для підтримки майбутньої армії;

* сили гарантування, які, за його словами, не будуть розміщені на лінії конфлікту, але надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах;

* ширше переозброєння Європи і представлення європейської позиції на будь-яких мирних переговорах.
 

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