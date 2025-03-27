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АНАЛІТИКА

Стармер заявив, що зараз не час знімати санкції з Росії

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що наразі не час для зняття санкцій з Росії. Про це він сказав після зустрічі в Парижі на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 27 березня.

«Абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягувати процес, грає ігри», - сказав Стармер і додав, що потрібно посилити підтримку України.

«По-друге - повна ясність, що зараз не час для зняття санкцій; навпаки, ми обговорили, як можемо посилити санкції на підтримку ініціативи США щодо повернення Росії до переговорного столу за допомогою додаткового тиску з боку цієї групи країн, і, звичайно, ми обговорили подальші плани щодо забезпечення миру, роботу коаліції бажаючих, а також військові та оперативні плани - чи то на землі, у повітрі чи на морі» - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

У свою чергу Зеленський додав, потрібно посилити санкції: «Не можна знімати санкції, поки Росія не припинить цю війну, і, на мою думку, потрібно посилити тиск, запровадивши додаткові пакети санкцій»

Президент Франції Емманюель Макрон 27 березня зібрав у Парижі лідерів 27 країн на саміті, щоб обговорити гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема можливе розміщення на її території сил «коаліції охочих».

Напередодні Кремль заявив, що не виконуватиме домовлене припинення вогню в Чорному морі, доки США не знімуть санкції з «Россельхозбанку» та інших структур, пов'язаних із торгівлею продуктами і добривами

Президент США Дональд Трамп увечері 25 березня, коментуючи результати переговорів в Ер-Ріяді, заявив, що Вашингтон розглядає умови Кремля щодо виконання угоди про перемир'я у Чорному морі. «Ми думаємо про них прямо зараз. Є близько п'яти або шести умов. Ми розглядаємо їх усі», - сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

23-25 березня в Ер-Ріяді представники США провели двосторонні переговори на технічному рівні з українською делегацією.

24 березня також в Ер-Ріяді делегація США провела переговори з представниками Росії, вони тривали понад 12 годин.

Білий дім заявив, що з Україною у Саудівській Аравії, серед іншого, домовились про безпечне судноплавство у Чорному морі та розробити механізм заборони на удари по енергооб'єктах.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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