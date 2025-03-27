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Нардеп Федина в Раді закликала припинити знущання з бойового офіцера Лапіна, якого утримують у СІЗО
12:55 27.03.2025 |
Народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина закликала зупинити тримання в СІЗО бойового офіцера Іллі Лапіна, якого там утримують попри важкий стан здоровʼя і який оголосив про голодування, повідомляється на сайті політсили.
"Вчора в суді було відмовлено у гідному відношенні і наданні належної медичної допомоги нашому захиснику полковнику Іллі Лапіну, якого ви бачите на фото. Полковнику, який тричі за час війни повертався з пенсії захищати Україну, її рубежі, хоч він не був зобов'язаний цього робити. Сьогодні його та інших наших бойових офіцерів судять за те, що вони нібито неналежним чином організували оборону на Харківщині. Про цю неналежність говорять цивільні судді, цивільні прокурори, цивільні ДБРівці, цивільні слідчі, які взагалі не розуміються, що відбувається на фронті", - сказала Федина під час виступу з трибуни парламенту в четвер.
"Полковник Лапін вчора в знак незгоди зі свавіллям оголосив голодування. У нього діабет, у нього тромбоемболія, у нього обпечені легені і проблеми з серцем. Для нього це є смертний вирок, але суддя вчора відмовила належному лікуванні в стаціонарі. Я звертаюся до Уповноваженого з прав людини і звертаюся до Комітету з прав людини - негайно втрутитися і забезпечити гідне відношення до наших військовослужбовців, зокрема до полковника Лапіна, і забезпечити йому право на повний медичний супровід", - сказала депутатка.
Вона нагадала про необхідність забезпечити бойовий імунітет військовослужбовзям і закликала всіх депутатів незалежно від фракцій і політичних вподобань стати на захист військових, "бо завтра не буде кому захищати нашу українську державу". "Я прошу, благаю і вимагаю забезпечити гідне відношення до військових і врятувати полковника Лапіна", - закликала Федина.
Як повідомлялося, 20 січня представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри колишнім командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну, командиру 125-ої бригади ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку і командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Офіцерів підозрюють у "провалі оборони на Харківщині". Тоді ж було повідомлено про їх затримання.
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