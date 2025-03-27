КМІС: Рівень довіри до Зеленського станом на другу половину березня 2025 року складає 69%

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського станом на другу половину березня 2025 року складає 69%, не довіряють президентові 28%, баланс довіри-недовіри становить +41%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 12-22 березня 2025 року.

"Отже, станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряють Президенту В. Зеленському, не довіряють - 28%. Баланс довіри-недовіри становить +41%. Порівняно з нашими останнім опитування формально всі зміни в межах статистичної похибки. Так, у період 14 лютого-4 березня 2025 року 67% довіряли Президенту, а 29% - не довіряли. Баланс довіри-недовіри становив +38%", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у четвер.

КМІС вказує, що у всіх регіонах України ситуація подібна і баланс довіри-недовіри - позитивний. Так, у всіх регіонах частка тих, хто довіряє, становить 68-71% (а частка тих, хто не довіряє - 27-31%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 12-22 березня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту і про необхідність проведення виборів. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1326 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України..

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,6% - для показників, близьких до 5%.