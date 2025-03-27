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Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу
10:57 27.03.2025 |
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажного комплексу. "Всіяні уламками від снарядів та мінами фронтові дороги - це зовсім не про романтику. Це про постійну небезпеку порізати або розірвати гуму, не досягнувши пункту призначення. Рівно два роки тому наша команда разом з українським виробником створили перший мобільний шиномонтаж. Тоді ця тема не була популярною серед волонтерів. Але дуже популярною серед військових", - нагадав народний депутат України.
"Цей проєкт справив сильний ефект - телефон розривався від дзвінків комбригів та зампотилів. Шиномонтаж розв'язував значну проблему логістики, коли вантажівки та пікапи виходили з ладу і їх треба було везти за 70-100 км до найближчих населених пунктів. Втрачався час, а з ним і боєздатність бригад. Наш шиномонтаж на місці вирішував проблему за 10 хвилин", - зазначає Порошенко.
"За ці роки ми отримали безліч схвальних відгуків і від 79-ї, 80-ї і від 46-ї бригади, яким ми поставили наші станції шиномонтажу. Та на цьому ми не зупинилися. Сьогодні презентуємо нове покоління шиномонтажу для фронту, де можна перебортувати броньовані колеса на бронемашинах Hamvee, MaxxPro та ROSHEL", - зазначає Порошенко.
"У цьому контейнері встановлене спеціальне обладнання, якого немає на звичайних шиномонтажах. А ще є місце відпочинку для солдатів та сержантів, які працюватимуть десь не дуже далеко від лінії фронту", - пише Порошенко.
"Платіж за 5 шиномонтажів нового покоління Фонд Порошенка здійснив ще 11 лютого. Ми встигли якраз за добу до того, як влада застосувала незаконні санкції. Бездумно забравши величезний ресурс у вигляді нашої допомоги для фронту. А такі проєкти, як "Ай-Петрі СВ", мобільні шиномонтажі, пересувні автомобільні майстерні, прально-душові, командно-штабні комплекси та інше - це символи приватної оборонної промисловості", - наголошує Петро Порошенко.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка спрямував на допомогу ЗСУ понад 6 мільярдів 700 мільйонів грн.
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