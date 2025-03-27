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АНАЛІТИКА

Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

10:57 27.03.2025 |

Політика

Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

 

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажного комплексу. "Всіяні уламками від снарядів та мінами фронтові дороги - це зовсім не про романтику. Це про постійну небезпеку порізати або розірвати гуму, не досягнувши пункту призначення. Рівно два роки тому наша команда разом з українським виробником створили перший мобільний шиномонтаж. Тоді ця тема не була популярною серед волонтерів. Але дуже популярною серед військових", - нагадав народний депутат України.

"Цей проєкт справив сильний ефект - телефон розривався від дзвінків комбригів та зампотилів. Шиномонтаж розв'язував значну проблему логістики, коли вантажівки та пікапи виходили з ладу і їх треба було везти за 70-100 км до найближчих населених пунктів. Втрачався час, а з ним і боєздатність бригад. Наш шиномонтаж на місці вирішував проблему за 10 хвилин", - зазначає Порошенко.

Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

 

"За ці роки ми отримали безліч схвальних відгуків і від 79-ї, 80-ї і від 46-ї бригади, яким ми поставили наші станції шиномонтажу. Та на цьому ми не зупинилися. Сьогодні презентуємо нове покоління шиномонтажу для фронту, де можна перебортувати броньовані колеса на бронемашинах Hamvee, MaxxPro та ROSHEL", - зазначає Порошенко.

Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

 

"У цьому контейнері встановлене спеціальне обладнання, якого немає на звичайних шиномонтажах. А ще є місце відпочинку для солдатів та сержантів, які працюватимуть десь не дуже далеко від лінії фронту", - пише Порошенко.

Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

 

"Платіж за 5 шиномонтажів нового покоління Фонд Порошенка здійснив ще 11 лютого. Ми встигли якраз за добу до того, як влада застосувала незаконні санкції. Бездумно забравши величезний ресурс у вигляді нашої допомоги для фронту. А такі проєкти, як "Ай-Петрі СВ", мобільні шиномонтажі, пересувні автомобільні майстерні, прально-душові, командно-штабні комплекси та інше - це символи приватної оборонної промисловості", - наголошує Петро Порошенко.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка спрямував на допомогу ЗСУ понад 6 мільярдів 700 мільйонів грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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