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АНАЛІТИКА

Зеленський і Макрон обговорили збільшення кількості Mirage-2000

 

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон обговорили збільшення кількості бойових літаків Mirage-2000 в України.

"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів". Також вдячні за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати ситуацію на фронті, конкретні потреби у захисті та перспективи того, як ми можемо завершити цю війну", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у середу в Парижі.

Він також повідомив, що обговорив із французським лідером збільшення спільного виробництва. Зеленський і Макрон доручили міністерствам оборони деталізувати ці питання та забезпечити їх виконання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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