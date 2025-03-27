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Зеленський і Макрон обговорили збільшення кількості Mirage-2000
23:23 26.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон обговорили збільшення кількості бойових літаків Mirage-2000 в України.
"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів". Також вдячні за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати ситуацію на фронті, конкретні потреби у захисті та перспективи того, як ми можемо завершити цю війну", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у середу в Парижі.
Він також повідомив, що обговорив із французським лідером збільшення спільного виробництва. Зеленський і Макрон доручили міністерствам оборони деталізувати ці питання та забезпечити їх виконання.
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