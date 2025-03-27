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Україна потребує бойових частин від країн союзників, а не миротворців – Жовква
23:12 26.03.2025 |
Україна потребує серйозного внеску від країн Європи у вигляді військ, які готові воювати, а не миротворчого контингенту після будь-якого припинення бойових дій з РФ, заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.
"Нам не потрібна проста присутність, щоб продемонструвати, що Європа присутня... Нам не потрібні ні миротворці, ні блакитні шоломи, ні неозброєні, ні щось інше", - сказав Жовква в інтерв'ю AFP у середу напередодні саміту "Коаліції охочих" в Парижі.
Він зазначив, що Київ очікує потужної присутності країн Європи в Україні та військових, які готові до різних сценаріїв, включно з ракетними або безпілотними ударами. "Якщо європейські країни серйозно ставляться до свого внеску, вони повинні бути дійсно серйозними", - сказав заступник глави Офісу президента.
Жовква не сказав, скільки європейських військ потрібно Україні після війни та де їх можна розмістити, але відзначив, що "нам не потрібні лише п'ять чи десять тисяч".
"Не кількість важлива... Важлива також їхня готовність воювати, їхня готовність захищати, їхня готовність бути оснащеною, їхня готовність розуміти, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки... Кожен солдат має бути готовий брати участь у справжньому бою... Так українці і роблять більше трьох років", - сказав чиновник.
Жовква припустив, що європейські сили можуть допомогти захистити кордон України з Білоруссю, звільнивши українські війська для розгортання в більш небезпечних регіонах, додавши, що "нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові".
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