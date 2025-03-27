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АНАЛІТИКА

Reuters: Європа шукає альтернативи "миротворцям" в Україні через складність втілення

 

Європейські держави, які готові гарантувати забезпечення майбутнього "мирного врегулювання" в Україні, змінюють фокус обговорення з наземних військ на альтернативи через внутрішні протиріччя та потенційну опозицію США та Росії.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Але джерела Reuters у європейських дипломатичних колах кажуть про все більші сумніви в реалістичності цього варіанту.

"Вони (європейські держави. - Ред.) роблять крок назад від наземних військ і намагаються переорієнтувати те, що вони робили, на щось більш зважене", - сказав агентству один європейський дипломат.

Інший сказав, що ідея введення військ "була привабливою", коли Україна "була в кращому становищі", але зараз це не так з огляду на ситуацію на полі бою та позицію адміністрації США.

Деякі європейські держави обурюються перспективою відправки військ без твердих гарантій з боку США і міжнародного мандата, а також стурбовані витратами, нестачею живої сили і техніки і, зрештою, перспективою опинитись у стані війни з Росією, йдеться в матеріалі.

Одне з джерел Reuters у ЄС пояснило, що від ідеї наземної присутності в Україні повністю не відмовляються і "це не означає, що окремі країни не направлятимуть своїх солдатів в Україну для проведення навчань та іншої підтримки".

Серед альтернатив розміщенню військ в Україні, які згадуються в матеріалі, йдеться про потенційну підтримку миротворчої місії ООН, посилення військової присутності в сусідніх з Україною державах і зрештою ідею премʼєрки Італії про поширення на Україну гарантії статті 5 Договору про НАТО.

Один європейський дипломат у розмові з Reuters сказав, що останній крок запропонував би "найбільшу гарантію безпеки, яку можна забезпечити за меншу ціну", ніж фактичне розгортання військ в Україні.
Ключові теги: ЄС
 

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