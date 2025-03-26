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АНАЛІТИКА

Рада не підтримала скасування прокурорських спецпенсій: забракло трьох голосів

17:37 26.03.2025 |

Політика

 

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 26 березня, розглядала законопроєкт про скасування прокурорських спецпенсій. Для його ухвалення в першому читанні не вистачило трьох голосів, йдеться на сайті парламенту.

Чинне законодавство надає працівникам органів прокуратури привілейовані умови обчислення пенсій (середній розмір - 50 600 грн), а крім того - виключне право призначати пенсію за вислугу років, не залишаючи свою роботу, та фактично отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі.

Законопроєкт пропонує призначати пенсію за вислугу років тільки після звільнення з органів прокуратури.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що результати голосування стали перемогою "кланової системи".

"Закон скасовує спеціальні пенсії прокурорам. Ті норми, які дають їм можливість отримувати пенсію у 35 років у сотні тисяч гривень. Переконаний, що це не є основним джерелом їх доходів. Але для них важливий сам факт привілегії для тих, хто реально, а не на телеекранах керує державою. Тому система включилася у протистояння і підсумок - 223 голоси на табло. Аби скасували середньовічний привілей, якого нема в жодній країні Європи, не вистачило трьох голосів", - написав він у Telegram.

Законопроєкт не відхилений остаточно, його чекає повторне перше читання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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