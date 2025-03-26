Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія не має наміру відправляти війська в Україну на початковій стадії припинення вогню, але згодом це можливо, - Стубб

 

Фінляндія не має наміру направляти війська в Україну на початковій стадії припинення вогню, але в рамках подальшого мирного процесу це можливо, заявив президент Александр Стубб.

"Я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб Фінляндія відправляла війська в Україну для спостереження за початковим режимом припинення вогню", - сказав Стубб у середу на зустрічі з громадськістю міста Раума, повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Водночас, за його словами, "двері мають бути залишені відчиненими для відправлення військ пізніше в рамках мирного процесу та операції з міжнародним мандатом".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2229  0,05 0,12 41,8543  0,03 0,08
EUR 44,6214  0,06 0,13 45,3586  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5925  0,13 0,31 41,6000  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес