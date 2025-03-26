Фінляндія не має наміру відправляти війська в Україну на початковій стадії припинення вогню, але згодом це можливо, - Стубб

Фінляндія не має наміру направляти війська в Україну на початковій стадії припинення вогню, але в рамках подальшого мирного процесу це можливо, заявив президент Александр Стубб.

"Я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб Фінляндія відправляла війська в Україну для спостереження за початковим режимом припинення вогню", - сказав Стубб у середу на зустрічі з громадськістю міста Раума, повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Водночас, за його словами, "двері мають бути залишені відчиненими для відправлення військ пізніше в рамках мирного процесу та операції з міжнародним мандатом".