НАБУ і САП скерували до суду справу про заволодіння понад 13,8 млрд грн коштів «Укрнафти»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправили на лаву підсудних сімох учасників заволодіння майном та коштами ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") на суму понад 13,8 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Як встановило слідство, у 2015 році в аукціонах "Укрнафти" з продажу нафти переможцями визнали низку ТОВ, з якими компанія уклала договори купівлі-продажу та в повному обсязі поставила сировину на суму понад 10,7 млрд грн.

Зробили це всупереч постанові Кабінету Міністрів, за якою поставки нафти мали здійснюватися лише після повної оплати замовником.

Незаконно отриману продукцію надалі переробили на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізували на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 70 договорів купівлі нафтопродуктів з іншим ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 3,06 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року.

Однак "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи за двома епізодами, перевищує 13,8 млрд грн.

Серед обвинувачених:

* колишній голова правління "Укрнафти";

* колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки "Укрнафти";

* колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів "Укрнафти";

* колишні директори чотирьох комерційних підприємств.

У НАБУ нагадали, що за матеріалами кримінального провадження Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між "Укрнафтою" та однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів - ТОВ "Котлас". Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ і САП 5,4 млрд грн вже відшкодовано "Укрнафті". Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб.

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов'язані з компаніями так званої групи "Приват".

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд у Стокгольмі 31 січня відмовив у задоволенні заяви трьох кіпрських компаній, пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським, які намагалися скасувати рішення Стокгольмського трибуналу у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року на користь України.