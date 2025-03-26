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Відносини зі США «повернулися на правильний шлях» - Єрмак
16:45 26.03.2025 |
Відносини України та Сполучених Штатів Америки "повернулися на правильний шлях", заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству Reuters, яке було опубліковане у середу, 26 березня.
Два раунди переговорів про можливе припинення вогню, що відбулися в Саудівській Аравії, дали Києву змогу показати американським високопосадовцям, що Україна відкрита до співпраці з президентом США Дональдом Трампом у його прагненні покласти край війні, заявив очільник ОПУ.
Також Єрмак наголосив, що дії Києва контрастують з підходом росіян до переговорів, який, за його словами, передбачає висунення умов для мирної угоди. "Я вважаю, що ми маємо чудові діалоги з американцями, - сказав він. - Я вважаю, що ми повернулися на правильний шлях".
Описуючи переговори в Саудівській Аравії, Єрмак зазначив, що "ми продемонстрували, що серйозно налаштовані, американці це зрозуміли".
"Росія просто грає в ігри"
На противагу цьому, за словами Єрмака, "Росія просто грає в ігри". Підхід РФ до переговорів в цілому Єрмак описав через вимоги росіян послабити санкції в обмін на перемир'я у Чорному морі.
"Це свідчить про те, що вони (Росія. - Ред.) не прийняли безумовне припинення вогню, що є нонсенсом, - сказав він. - Наша логіка полягає в тому, що ми маємо входити в це без будь-яких умов". "Президент Трамп хоче закінчити цю війну, це чудово (...) Росія не хоче закінчувати цю війну", - додав він.
На думку Єрмака, найкращим способом переконати в протилежному було б неухильне дотримання Росією домовленостей, досягнутих у Саудівській Аравії - принаймні, початкових домовленостей щодо безумовного припинення вогню, "а потім рухатися вперед до дійсно стійкого миру".
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