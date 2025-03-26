Глава МЗС Угорщини 13-й раз з початку великої війни прибув у Москву, це викликає підозри в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто так часто відвідував Росію після її вторгнення в Україну, що це викликало підозри серед європейських дипломатів - 26 березня він знову у Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Як головний дипломат прем'єр-міністра Віктора Орбана протягом останніх 11 років, 46-річний Сійярто став обличчям проросійської політики Угорщини, яка призвела до частих зіткнень країни з іншими країнами Європейського Союзу.

З початку повномасштабної війни, що почалася понад три роки тому, він відвідав Росію щонайменше 13 разів. Така частота візитів викликала здивування у деяких європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності і ставили під сумнів їхню мету.

Навіть міністри закордонних справ деяких найближчих союзників Москви не їздять до Росії з такою регулярністю, тоді як західні союзники розірвали зв'язки або різко скоротили контакти.

Угорщина пішла іншим шляхом, використовуючи свої зв'язки з Москвою для отримання економічної вигоди. Вона вибила винятки з-під санкцій ЄС на російську нафту і подвоїла обсяги закупівель природного газу в Росії. Угорщина також наполягає на розширенні своєї єдиної атомної електростанції під керівництвом Росії.

"Енергетична співпраця між Угорщиною та Росією витримала найважчі часи", - заявив Сійярто у середу після зустрічі з російським віцепрем'єр-міністром Александром Новаком у Москві.

За його словами, це дозволить Mol Nyrt, найбільшому угорському нафтопереробному заводу, який має свердловини в Росії, розширити свою присутність в країні.

Візит прихильника Орбана відбувся через кілька годин після того, як США заявили, що Росія і Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі, навіть незважаючи на те, що Кремль заявив, що його участь залежатиме від низки попередніх умов, включаючи послаблення санкцій.

22 березня Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме прогрес зі вступом України в ЄС доки угорцям Закарпаття не повернуть "відібрані в 2015 році права".

Раніше Сійярто поскаржився, що на зустрічі глав дипломатії країн ЄС 17 березня не побачив підтримки позиції Будапешта стосовно захисту прав угорців в Україні.