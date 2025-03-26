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АНАЛІТИКА

Україна передала американській стороні своє розуміння категорій об'єктів інфраструктури, які потрапляють під режим тиші - Жовква

 

Україна передала американській стороні своє розуміння категорій об'єктів інфраструктури, які потрапляють під режим тиші, зокрема, об'єкти ядерної та газо-добувної сфери, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Українська сторона передала американській стороні свої розуміння категорій таких об'єктів інфраструктури. Дуже важливо - тут не конкретні об'єкти, не координати, а що туди підпадає, що саме, які об'єкти ядерної сфери, які категорії об'єктів, наприклад, газо-добувної галузі", - сказав Жовква у ефірі національного телемарафону у середу.

Він зазначив, що Росія маніпулює, публікуючи свою незрозумілу інтерпретацію переговорів, де російська сторона стверджує, ніби режим тиші щодо обстрілів енергооб'єктів діє з 18 березня, хоча з того часу, як мінімум, 8 об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів зі сторони РФ.

Окрім того, заступник керівника ОП зазначив, що у випадку порушення Росією режиму тишу держава монітор буде фіксувати це, і "далі Сполучені Штати Америки зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію мають вживати відповідні дії".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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