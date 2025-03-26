Балтійські міністри на першій зустрічі з Рубіо пояснювали важливість підтримки України

Очільники МЗС держав Балтії провели першу спільну зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо, російсько-українська війна була однією з центральних тем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке МЗС Естонії і Латвії.

Зустріч відбулася у Вашингтоні 25 березня з ініціативи американської сторони, на ній були присутні міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. Міністри говорили про двосторонні відносини, відносини у НАТО, а також підтримку України.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що присутність військ США у державах Балтії дуже важлива для стримування і підтримання миру у регіоні. Він акцентував, що Естонія витрачає на оборону вже 3,7% ВВП, а з наступного року хоче збільшити витрати до 5%.

Крім того, він нагадав, як Естонія за роки повномасштабної війни здійснила серію кроків для зменшення будь-якої залежності від Росії, останнім з яких стало від'єднання держав Балтії від єдиної енергосистеми з РФ і Білоруссю.

На цьому ж акцентувала латвійська міністерка Байба Браже, зауваживши, що Латвія у 2025 році виділяє на оборону рекордні суми - близько 3,6% ВВП, та планує збільшити витрати до 5%.

"З першого ж дня Латвія була серед країн, які надали Україні найбільшу допомогу відносно свого ВВП, і Латвія продовжить підтримку України задля досягнення справедливого і сталого миру. Також Латвія виступатиме за продовження санкційного тиску на Росію з метою підштовхувати її до пошуку шляхів до миру і поваги до домовленості, що буде досягнена", - зазначила Браже.

Тсахкна акцентував, що важливо зберігати військову допомогу Україні та продовжувати економічний тиск на Росію, щоб мир став можливим.

"Справедливий і тривалий мир буде можливим лише тоді, коли Росія облишить свою мету знищити Україну і змінити архітектуру безпеки у Європі. У цьому ключовими важелями є санкції і використання заморожених суверенних активів РФ", - зазначив він.

Міністри також зазначали, що роки трансатлантичної співпраці забезпечили безпеку й економічне процвітання для Європи і США, а зараз Європа почала рішучі кроки для збільшення власної обороноздатності.