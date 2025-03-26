Кошта: Заморожені активи РФ - це гарантія репарацій агресора

Брюссель прагне, щоб російські активи у країнах-членах ЄС залишалися замороженими, оскільки вони є гарантією того, що Росія виплатить Україні повоєнні репарації, а прибутки від цих активів є заставою для кредиту, виділеного Києву країнами Великої сімки (G7). Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час заходу "Європа: зміцнення через кризу", який відбувся у вівторок, 25 березня, у Брюсселі.

"Ми маємо переконатися, що агресор заплатить за наслідки своєї агресії. І перша причина, через яку ми тримаємо під контролем російські активи, полягає у тому, аби гарантувати, що у майбутньому вони будуть використані для того, щоб заплатити воєнні репарації", - сказав Кошта.

За його словами, друга причина того, чому російські активи у європейських банках мають залишатися замороженими, полягає у тому, що прибутки від цих активів є гарантіями для кредиту, який країни Великої сімки надали Україні. "І це не лише країни-члени ЄС, а й Канада, Японія та США", - уточнив очільник Європейської Ради. Водночас Кошта ухилився від прямої відповіді на запитання, чи має ЄС намір повністю конфіскувати російські активи, заморожені на території його країн-членів.

Кошта про позицію Угорщини: Попри різноманітність ми досягаємо єдності

Коментуючи питання санкцій щодо Росії, президент Європейської Ради вказав, що не бачить загрози у тому, що Угорщина може заблокувати санкційну політику ЄС щодо РФ. Нагадаємо, питання схвалення санкцій належить до тих, які ухвалюються в ЄС за принципом одноголосності. Останнім часом Угорщина дедалі активніше виступає за скасування санкцій щодо Росії.

Кошта нагадав, що "досі у нас була одностайність", і Брюссель уже схвалив 16 пакетів санкцій. "Ми союз різноманітності, у нас 27 країн-членів, різних націй з різними історіями та культурами, які дивляться на світ з різних географічних точок зору. Найголовніше, що попри різноманітність ми досягаємо єдності", - заявив Кошта.