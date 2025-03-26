Антоніу Кошта: Гарантії безпеки для України - це вступ в ЄС

Вступ України до Євросоюзу може стане надійною гарантією безпеки, вважає президент Європейської Ради Антоніу Кошта. "Гарантії безпеки для України - це вступ до ЄС, і ми на гарному шляху", - сказав Кошта під час виступу на заході "Європа: зміцнення через кризу", який відбувся у вівторок, 25 березня, у Брюсселі. За його словами, Єврокомісія "дуже позитивно оцінює те, що робить Україна".

"Це вражає, коли бачиш, як країна у стані війни, у цій жахливій ситуації, знаходить спроможності здійснювати реформи і досягати цілей для того, щоб вступити в ЄС", - сказав очільник Європейської Ради.

Водночас він відмовився підтвердити 2030 рік як ймовірну дату приєднання України до ЄС, яку озвучували раніше інші європейські високопосадовці. "Як ми знаємо, поступ цього процесу базується на досягненнях. І Україна поки робить такі досягнення,. Але чи трапиться це (вступ України в ЄС. - Ред.) раніше, чи буде в 2030 році - я не знаю", - сказав Кошта. На його думку, "питання полягає не у даті, а в самому процесі, у спільному прагненні цього досягти".

Кошта: Чому ми повинні сподіватися, що РФ поважатиме кордони іншої країни?

Антоніу Кошта також заявив, що за останні три роки, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, видатки Євросоюзу на оборону зросли на 30 відсотків. "Якщо Росія вважає, що кордони України - це лише лінія на карті, то чому ми повинні сподіватися, що вона поважатиме кордони будь-якої іншої країни?", - наголосив президент Євроради.

За його словами, безпека Європи починається в Україні, і тому "ми повинні продовжувати стояти з нею пліч-о-пліч, щоб створити умови для справедливого та тривалого миру в Україні та Європі".