Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Антоніу Кошта: Гарантії безпеки для України - це вступ в ЄС

 

Вступ України до Євросоюзу може стане надійною гарантією безпеки, вважає президент Європейської Ради Антоніу Кошта. "Гарантії безпеки для України - це вступ до ЄС, і ми на гарному шляху", - сказав Кошта під час виступу на заході "Європа: зміцнення через кризу", який відбувся у вівторок, 25 березня, у Брюсселі. За його словами, Єврокомісія "дуже позитивно оцінює те, що робить Україна".

"Це вражає, коли бачиш, як країна у стані війни, у цій жахливій ситуації, знаходить спроможності здійснювати реформи і досягати цілей для того, щоб вступити в ЄС", - сказав очільник Європейської Ради.

Водночас він відмовився підтвердити 2030 рік як ймовірну дату приєднання України до ЄС, яку озвучували раніше інші європейські високопосадовці. "Як ми знаємо, поступ цього процесу базується на досягненнях. І Україна поки робить такі досягнення,. Але чи трапиться це (вступ України в ЄС. - Ред.) раніше, чи буде в 2030 році - я не знаю", - сказав Кошта. На його думку, "питання полягає не у даті, а в самому процесі, у спільному прагненні цього досягти".

Кошта: Чому ми повинні сподіватися, що РФ поважатиме кордони іншої країни?

Антоніу Кошта також заявив, що за останні три роки, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, видатки Євросоюзу на оборону зросли на 30 відсотків. "Якщо Росія вважає, що кордони України - це лише лінія на карті, то чому ми повинні сподіватися, що вона поважатиме кордони будь-якої іншої країни?", - наголосив президент Євроради.

За його словами, безпека Європи починається в Україні, і тому "ми повинні продовжувати стояти з нею пліч-о-пліч, щоб створити умови для справедливого та тривалого миру в Україні та Європі".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2705  0,10 0,24 41,8859  0,09 0,22
EUR 44,6815  0,01 0,03 45,4219  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес