Зеленський очікує від саміту в Парижі ясності по контингенту

Президент України Володимир Зеленськийсподівається отримати певну конкретику від партнерів щодо можливості розміщення в Україні сил миротворчого стримування на саміті "коаліції охочих" у Парижі, який відбудеться 27 березня. Про це він заявив на брифінгу для медіа у вівторок, 25 березня, повідомляє кореспондентка DW.

Зокрема, як повідомив Зеленський, напередодні саміта уПарижівідбудеться окрема зустріч української і французької команд.

"(На саміті. - Ред.) буде зустріч країн, які готові з гарантіями безпеки і які ще вагаються, - сказав він. - Наше завдання - вийти з результатом розуміння, хто у нас є і хто готовий імплементувати щодо гарантій безпеки саме напрямок контингенту. (...) Мені здається, це можуть бути вже перші результати, вже теоретично отримати конкретику щодо тих чи інших країн".

Зеленський сподівається на союз Європи та Штатів у питанні контингенту

Відповідаючи на запитання про те, чи долучені Сполучені Штати Америки до обговорення ідеї розміщення контингенту в Україні, Зеленський відповів: "З самого початку ми говорили з європейськими колегами і будемо продовжувати".

За його словами, у України є бачення того, яким має бути цей контингент, але розбіжності з партнерами стосуються питання "кількості і присутності особового складу в тому чи іншому вигляді". Ці розбіжності будуть предметом обговорення, однак, за його словами, "це залежить від бажання, від бачення тієї чи іншої країни і від фінансування".

"Але в цілому ми бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій, частиною якої є контингент. І ми не знаємо поки, якою роль може бути Сполучених Штатів, але передбачаємо. Варіанти цієї ролі є", - сказав він.

Конкретних домовленостей, за словами Зеленського, наразі немає, але "є різні формати, як співіснувати разом".

На саміт "коаліції охочих" запрошені 20 країн

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що метою саміту "коаліції охочих" є "завершення" роботи над "короткостроковою" військовою підтримкою України, над "стійкою моделлю української армії для запобігання російським вторгненням" у майбутньому та над гарантіями безпеки, зокрема розгортанням іноземного контингенту в Україні.

За даними джерел французького інформаційного агентства AFP, на саміт запрошені понад 20 країн з Європейського Союзу та НАТО, включно з Великобританією, Канадою, Норвегією і Туреччиною.