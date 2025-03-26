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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів, хто моніторитиме припинення вогню з РФ

 

Україна контролюватиме дотримання режиму припинення вогню з Росією на морі та ембарго на удари по енергооб'єктах разом зі США й зможе залучати до цього треті країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів зі США у Саудівській Аравії у вівторок, 25 травня, передає кореспондентка DW.

Під час консультацій в Ер-Ріяді українська та американська сторони, а також американська і російська делегації погодилися на імплементувати угоду про припинення вогню по об'єктах енергетики й забезпечити вільне судноплавство у Чорному морі, а також про можливість залучення інших країн до контролю за ним.

"Суть домовленості щодо моніторингу в тому, що його здійснює американська сторона і не лише. (...) Ми не проти, всі не проти залучення третіх сторін. Тобто це свідчить про те, що у нас є розмова і діалог з американською стороною. І для нас вони головні, хто відповідає за моніторинг", - пояснив Зеленський у відповідь на уточнююче запитання DW щодо залучення інших держав до відслідковування дотримання часткового припинення вогню.

Також Зеленський не виключив, що до моніторингу за тишею на морі може бути залучена Туреччина, а для контролю за припиненням ударів по енергооб'єктах - Саудівська Аравія, хоча домовленостей з цими країнами ще немає.

Зеленський: У разі, якщо РФ порушить перемир'я, Україна надасть США докази

Водночас, на думку українського президента, технічних можливостей американської та європейської розвідок та даних супутників Європи і США достатньо для здійснення такого моніторингу. "Ми знаємо, як це моніторити: небо, енергетику і море. Дуже швидко ми все це промоніторимо (...) і дамо всі відповіді американській стороні, де було порушено", - підсумував Зеленський.

У фінальних заявах, оприлюднених США після зустрічей у Саудівській Аравії, не передбачені санкції за порушення режиму припинення вогню. Однак у разі порушення Росією часткового перемир'я, Україна надаватиме США докази й проситиме про нові санкції та зброю, сказав Зеленський. "Якщо ми бачимо, що хтось порушує (режим тиші. - Ред.), ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з фактами і доказами, що російська сторона порушила це", - пояснив він.

Зеленський заявив, що спілкування з американською стороною було конструктивним, але очікує на більше деталей з поверненням української делегації до Києва: "У мене є питання щодо того, як все це буде імплементуватись", - наголосив президент України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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