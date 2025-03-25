Держдеп США уникнув прямої відповіді щодо слів Віткоффа про окуповані території України

У відповідь на запитання журналістів щодо заяв спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа про можливе міжнародне визнання Криму, Донбасу та інших окупованих регіонів України як російських, речниця Державного департаменту Теммі Брюс не стала коментувати позицію напряму.

Під час брифінгу 24 березня вона наголосила, що нинішня американська адміністрація не спекулює на питаннях, які обговорюються у рамках конфіденційних дипломатичних процесів.

«Те, що ми знаємо - і я хотіла би повернутися до суті того, що ми намагаємося зробити тут, і того, що ми говорили, - це те, що перед нами стоїть, перш за все, одне завдання, яке всі виконують, а саме: забезпечити мир у цьому регіоні... І це єдина річ, над якою зараз працюють в Саудівській Аравії. Це єдина річ, на якій зосереджена увага президента», - зазначила Брюс.

Вона підкреслила, що нині Сполучені Штати разом із партнерами зосереджені на досягненні повного припинення вогню. За її словами, лише після цього можна буде обговорювати подальші кроки, зокрема щодо тривалого миру.

Брюс, відповідаючи на запитання журналіста про те, як Сполучені Штати планують відновити довіру українців після заяв спеціального посланця Стіва Віткоффа, які частково відображають російську позицію, наголосила, що головне - зосередженість на результаті.

«Я закликаю людей подивитися на природу того, що ми тут робимо, і на кінцевий результат. Це - це не телевізійне шоу. Це люди, які працюють, щоб досягти кінцевого результату, з яким всі погоджуються. У світі немає нікого, хто хотів би, щоб все це продовжувалося», - сказала вона.

Наприкінці минулого тижня спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф дав інтерв'ю Такеру Карлсону. В ньому Віткофф заявив, нібито жителі Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проголосували на «референдумі» за те, щоб бути під контролем Росії. За його словами, території де-факто перебувають під контролем Росії, і основна дискусія полягає в тому, чи визнає світ їх російськими.

У вересні 2022 року Росія провела референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Вони відбувалися під контролем російських військ, без міжнародного спостереження і з численними повідомленнями про примус і фальсифікації. Міжнародна спільнота, включно з ООН та ЄС, визнала ці «референдуми» незаконними та такими, що не мають юридичної сили.

У 2014 році Росія організувала референдуми в Криму та на частині Донбасу. Їхні результати також не визнані Україною та міжнародною спільнотою.