Макрон зустрінеться з Зеленським в Парижі в середу ввечері напередодні саміту Коаліції охочих - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського у середу ввечері в Парижі, повідомляє у вівторок французька телемережа BFM TV з посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

"Глава держави ще раз повторить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм головним пріоритетом", - йдеться у повідомленні.

Лідери двох країн зроблять заяви для преси перед двосторонньою зустріччю та робочою вечерею.

Відзначається, що зустріч відбудеться напередодні саміту "Коаліції охочих" країн, готових надати гарантії безпеки Україні. Саміт також пройде в Парижі.