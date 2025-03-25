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Сенатори США закликали передати Україні заморожені активи РФ
11:59 25.03.2025 |
Група сенаторів, які представляють Республіканську і Демократичну партії США, закликала адміністрацію президента Дональда Трампа конфіскувати всі заморожені активи Росії на понад 300 мільярдів доларів і використати їх для допомоги Україні.
Як повідомила міжнародна інформаційна агенція Reuters 24 березня, відповідний лист державному секретареві США Марко Рубіо підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.
"Рідкісний приклад"
Сенатори цікавляться, які фінансові інструменти готова задіяти адміністрація Трампа "для посилення тиску на Росію з метою припинення війни", зокрема, "чи вважає що заморожені у США активи мають бути використані як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні". Вони також хочуть знати, чи готова адміністрація Трампа схвалити використання цих коштів для військової допомоги Україні.
Досі США використовували для підтримки України тільки доходи від заморожених активів РФ. Як зазначає Reuters, цей лист - рідкісний приклад того, як високопоставлені республіканці публічно наполягають на жорсткіших відносинах з Росією.
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