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США та Україна завершили другу зустріч у Саудівській Аравії
12:19 25.03.2025 |
Делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії у вівторок вранці, наступного дня після зустрічі між представниками США та РФ.
Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, переговори відбулися в готелі Ritz-Carlton в Ер-Ріяді.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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