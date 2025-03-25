США та Україна завершили другу зустріч у Саудівській Аравії

Делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії у вівторок вранці, наступного дня після зустрічі між представниками США та РФ.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, переговори відбулися в готелі Ritz-Carlton в Ер-Ріяді.