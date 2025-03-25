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АНАЛІТИКА

Зеленський затвердив склад делегації для роботи над проектом Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

09:02 25.03.2025 |

Політика

 Ірина Мудра

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджується склад української делегації для участі в переговорах щодо підготовки проєкту Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Відповідний документ №177/2025 опублікований на сайті президента.

"3 метою продовження роботи із визначення міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, постановляю: утворити делегацію України для участі в переговорах щодо підготовки проєкту Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України", - вказується в документі.

Головою делегації призначена заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра. До складу також війшли представники Міністерства юстиції і Міністерства закордонних справ.

Голові делегації надано повноваження вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи працівників державних органів, установ, організацій, наукових радників та експертів.

Крім того, указ затверджує Директиви делегації України для участі в переговорах.

Кабміну доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації в переговорах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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