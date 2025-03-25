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У Білому домі кажуть про досягнення прогресу на переговорах з РФ в Ер-Ріяді, - ЗМІ
08:49 25.03.2025 |
В адміністрації президента США Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона та Москви у Саудівській Аравії стосовно пропозиції щодо припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Одноденні переговори між представниками США та РФ у Ер-Ріяді завершилися в понеділок ввечері (за Києвом). Вони були зосереджені на "вузькій" пропозиції щодо припинення вогню на морі між українськими та російськими військами.
Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, як сподівається офіційний Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів та в перспективі - до припинення російсько-української війни.
Джерело Reuters в Білому домі заявило, що на переговорах у столиці Саудівської Аравії було досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".
Як писало російське пропагандистське новинне агентство "РИА Новости", делегація від Москви на запитання про настрій після завершення переговорів відповіла: "Добре".
Російське джерело розповіло Reuters, що переговори завершилися пізно в понеділок, а проект спільної заяви було надіслано до Москви та Вашингтона для затвердження, і сторони мають намір опублікувати його вже у вівторок.
Раніше росЗМІ розповідали, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що жодних документів не буде підписано.
Президент США Дональд Трамп 24 березня перерахував інші питання, які, за його словами, перебувають "на столі". За його словами, "ми зараз говоримо про територію, ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про контроль, власність на електростанції".
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