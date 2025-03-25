Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Програму «контракт 18-24» розширять на інші підрозділи Сил оборони, - Зеленський

23:53 24.03.2025 |

Політика, Україна

 

Програма "Контракт 18-24" розшириться на інші військові формування Сил оборони. Наразі розглядається питання щодо доєднання підрозділів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з "контрактом 18-24". За його словами, доповідали щодо перших результатів програми.

"Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно - буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників", - пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що всі ефективні підрозділи в Силах оборони повинні мати можливості для розвитку та посилення оборонного потенціалу країни.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6446
  0,1169
 0,28
EUR
 1
 45,0886
  0,1079
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес