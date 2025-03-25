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Артур Еш
Програму «контракт 18-24» розширять на інші підрозділи Сил оборони, - Зеленський
Програма "Контракт 18-24" розшириться на інші військові формування Сил оборони. Наразі розглядається питання щодо доєднання підрозділів Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з "контрактом 18-24". За його словами, доповідали щодо перших результатів програми.
"Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно - буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників", - пояснив глава держави.
Зеленський наголосив, що всі ефективні підрозділи в Силах оборони повинні мати можливості для розвитку та посилення оборонного потенціалу країни.
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