Програму «контракт 18-24» розширять на інші підрозділи Сил оборони, - Зеленський

Програма "Контракт 18-24" розшириться на інші військові формування Сил оборони. Наразі розглядається питання щодо доєднання підрозділів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що він заслухав доповідь щодо програми з "контрактом 18-24". За його словами, доповідали щодо перших результатів програми.

"Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно - буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників", - пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що всі ефективні підрозділи в Силах оборони повинні мати можливості для розвитку та посилення оборонного потенціалу країни.