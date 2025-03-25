Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 02:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США
23:48 24.03.2025 |
Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після повного припинення вогню. Єдине, що до цього приведе, - це розмови між командами в Саудівській Аравії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
За її словами, лише після повного припинення вогню між Росією та Україною "можна буде обговорити розбіжності сторін і що піде за цим, коли справа дійде до міцного миру".
"І єдине, що приведе нас до цього, - це розмови, які ведуться, технічні обговорення, які зараз тривають у Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, переговори та дипломатичні бесіди. Це єдине, про що ми думаємо, коли говоримо про наступний день", - зазначила Брюс.
Вона також розповіла, що в Саудівській Аравії обговорюється мораторій на удари в Чорному морі:
"Мета - повністю відновити мирну торгівельну діяльність у Чорному морі", - додала речниця Держдепу США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Програму «контракт 18-24» розширять на інші підрозділи Сил оборони, - Зеленський
|Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США
|Зеленський припустив, що Росія має інформаційний вплив на «певних людей у Білому домі»
|Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною «скоро»
|Зеленський призначив нового голову Київської ОДА
|Жодного прокурора з фейковою інвалідністю не звільнили - ЦПК
|«Слуги народу» хочуть створити ще одну ТСК для розслідування корупції в обороні. Голову попередньої затримали на хабарі
Бізнес
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють
|Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч
|Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти
|Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем
|Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
|Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто