Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною «скоро»

Угода про рідкісноземельні метали між США та Україною може бути підписана "скоро", заявив президент Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час засідання свого кабінету 24 березня.

Трамп заявив, що його адміністрація працює над вирішенням війни Росії проти України, яка "впливає на нас у грошовому плані, бо ми віддали так багато грошей".

"І ми це вирішуємо. Ба більше, Скотт (Бессент, міністр фінансів США. - Ред.) каже мені, що угода про рідкісноземельні ресурси майже завершена, і її підпишуть скоро", - додав він.

Американський президент укотре повторив, що Європа надала Україні значно менше допомоги, ніж США, до того ж це нібито "позики", які вона поверне.

Пізніше на уточнювальне питання Трамп сказав, що підписання угоди про надра з Україною планується не сьогодні, але "незабаром".

Раніше в Білому домі говорили, що наразі в пріоритеті у них - мир в Україні, а не угода щодо критичних мінеральних ресурсів.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після цього заявила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.