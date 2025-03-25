Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №176/2025 від 24 березня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

У грудні 2024 року Калашника призначили першим заступником голови Київської ОДА, а з кінця того ж місяця він її очолив у статусі виконуючого обов'язки голови.

До цього з 2012 року він працював на різних посадах у комунальних установах Дарницької районної державної адміністрації Києва, а у 2020-2024 році був першим заступником та виконував обов'язки її голови.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а вже за кілька днів Кабмін призначив його головою Державної податкової служби.