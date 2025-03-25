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«Слуги народу» хочуть створити ще одну ТСК для розслідування корупції в обороні. Голову попередньої затримали на хабарі
17:17 24.03.2025 |
Депутати від правлячої фракції "Слуга народу" ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави.
Відповідний проєкт постанови №13123 зареєстрували голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, його перший заступник Андрій Мотовиловець та депутат від цієї ж фракції Олександр Бакумов, повідомляється на сайті парламенту.
Згідно із пояснювальною запискою до проєкту постанови, народні депутати "отримують численні повідомлення" про факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави.
Тому нова ТСК має перевірити можливі порушення законодавства, у тому числі факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави, а також при використанні коштів держбюджету, спрямованих на здійснення заходів з оборони, у тому числі з обладнання оборонних фортифікаційних споруд, а також на закупівлю та постачання безпілотників для потреб сектору безпеки і оборони.
Планується, що головою ТСК оберуть "слугу народу" Олександра Бакумова, його заступником - депутата від фракції "ВО "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.
Керівника попередньої ТСК по корупції в обороні затримали на хабарі
Як повідомлялося, у травні 2024 року Верховна Рада вже створила ТСК з питань використання коштів держбюджету, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Її головою обрали народного депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.
того ж року НАБУ повідомило народному депутату Задорожному про підозру у справі про отримання "відкату" від голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.
За даними слідства, "відкат" становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Загалом йшлося про суму 3,4 млн грн.
Тому у серпні минулого року Задорожного із посади голови ТСК звільнили. Замість нього очільником ТСК по фортифікаціям та дронам призначили іншого "слугу народу" - Олександра Бакумова.
До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" - GB Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор святкових заходів, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".
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